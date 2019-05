Britiske medier er enige: Theresa May ventes at annoncere sin afgang i dag

Presset på premierminister Theresa May er vokset efter en udskudt afstemning om hendes Brexitplan, og udsigten til et voldsomt nederlag ved valget til Europaparlamentet

Tumulten om det britiske farvel til EU ser nu ud til at koste den britiske konservative premierminister, Theresa May, posten.

I første omgang er det ifølge det britiske dagblad The Guardian og en stribe andre britiske medier den almindelige forventning, at Theresa May vil annoncere, at hun stopper som leder af det konservative parti 10. juni, når den amerikanske præsident Donald Trump har afsluttet sit statsbesøg i Storbritannien.

Forventningen er, at Theresa May vil sætte dato på sin afgang som konservativ leder her fredag formiddag efter et møde med lederen af de menige konservative parlamentsmedlemmer, de såkaldte backbenchers, Sir Graham Brady.

Theresa May ventes at blive siddende som premierminister, indtil der er fundet en ny.

»Men alt er stadig ret flydende«, siger en kilde til The Guardian.

BBC’s politiske redaktør, Laura Kuenssberg, siger:

»Med mindre noget ekstremt mærkeligt sker inden for de nærmeste dage, så er det for alvor ovre«.

Onsdag aften – dagen før briterne stemte omp 73 nye medlemmer af Europa-Parlamentet – meddelte en af Theresa Mays vigtigste ministre, Andrea Leadsom, der var minister for Underhuset, sin afgang. Det var opsigelse nummer 36 fra Theresa Mays regering.

Parlamentet i London skulle egentlig have stemt om Mays brexitplan, som allerede er blevet afvist flere gange, igen torsdag, men den afstemning valgte Theresa May at udskyde efter at have luftet ideer om at sende planen til folkeafstemning. Briterne stemte for tre år siden for at forlade EU.

Stort nederlag ventes

Premierministeren er under pres for at fremlægge en tidsplan for hendes afgang efter møder med topministre, der ikke støtter planen om endnu en afstemning, og samtidig ventes det britiske valg til Europa-parlamentet at give en ordentlig vælgerørefigen til de konservative, der spås noget nær udslettelse.

Resultatet af EU-valget bliver offentliggjort søndag aften, når alle EU-lande har stemt.

Når Theresa May senere i dag antagelig har meddelt en tidsplan for sin afgang, så går et hundeslagsmål i det konservative parti i gang om at efterfølge hende som frontfigur.

Blandt aspiranterne til at blive ny premierminister ventes den tidligere London-borgmester og udenrigsminister Boris Johnson at være med løfter om et hårdt Brexit. Briterne skal seneste forlade EU med udgangen af oktober i år.

Men det bliver ikke uden kamp, fortæller en minister fra den midtersøgende fløj i de konservative til The Guardian.

»Forvent at mange nuværende ministre og andre vil forklare, hvorfor det vil være meget skadeligt at forlade EU uden en aftale. Kandidater og partimedlemmer må længe og grundigt overveje konsekvenserne af at forlade EU uden en aftale«, siger ministeren til bladet.