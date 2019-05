Syv personer dør på en uge på overfyldt Mount Everest Mens danske Rasmus Kragh nåede Mount Everests top uden medbragt ilt, er flere andre omkommet den seneste uge.

I alt syv bjergbestigere har mistet livet på verdens højeste bjerg, Mount Everest, den seneste uge.

Det står klart, efter at ekspeditionsarrangører og Nepals turistministerium fredag har bekræftet yderligere tre dødsfald over for nyhedsbureauet AFP.

Der har den seneste tid været store problemer på det overfyldte bjerg, hvor der har været meldt om køer flere steder på ruten.

Natten til torsdag lykkedes det dog for den danske bjergbestiger Rasmus Kragh at bestige det 8848 meter høje bjerg uden brug af medbragt ilt. Han er den første dansker nogensinde til at lykkes med den bedrift.

En 52-årig indisk kvinde ved navn Kalpana Das havde også nået toppen af bjerget, men døde torsdag eftermiddag på vej ned.

En anden indisk klatrer, 27-årige Nihal Bagwan, døde ligeledes på vej ned.

»Han var fanget i trafik i mere end 12 timer og var udmattet. Sherpaer bar ham ned til Camp 4, men der tog han sit sidste åndedrag, siger Kesav Paudel fra ekspeditionsselskabet Peak Promotion.

En 65-årig østriger er også omkommet, bekræfter hans arrangør fredag.

En indisk og en amerikansk klatrer døde onsdag på bjerget, og i sidste uge døde ligeledes en indisk samt en irsk bjergbestiger.

