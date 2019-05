Læs hele Theresa Mays farveltale: »Glem aldrig, at kompromis ikke er et skældsord. Livet afhænger af kompromiser«

Lige siden jeg første gang gik gennem døren bag mig som premierminister, har jeg bestræbt mig på at gøre Storbritannien til et land, der ikke blot er for nogle få privilegerede, men for alle.

Og jeg har bestræbt mig på at leve op til resultatet af EU-folkeafstemningen.

I 2016 gav vi den britiske befolkning et valg.

Imod alle forudsigelser stemte den britiske befolkning for at træde ud af Den Europæiske Union.

Jeg er lige så overbevist i dag, som jeg var for tre år siden, om, at når man i et demokrati giver befolkningen et valg, har man pligt til at gennemføre det, som den har besluttet. Det har jeg gjort mit bedste for at sikre.

Jeg har forhandlet mig frem til betingelserne for vores udtrædelse og et nyt forhold til vores nærmeste naboer, som beskytter arbejdspladser, vores sikkerhed og vores union.

Jeg har gjort alt, hvad jeg kan, for at overbevise det britiske parlaments medlemmer om at støtte den aftale. Det er desværre ikke lykkedes for mig. Jeg prøvede tre gange.

Jeg mener, at det var rigtigt at insistere og blive ved, selv om sandsynligheden for, at det ville lykkes, var lav.

Men det står nu klart for mig, at det er i landets interesse at lade en ny premierminister stå i spidsen for den videre indsats.

Derfor meddeler jeg i dag, at jeg 7. juni træder tilbage som premierminister og leder af Det Konservative Parti, så man kan vælge en efterfølger.

Jeg har aftalt med partiformanden og formanden for 1922-komitéen, at processen med at vælge en ny leder bør indledes i den kommende uge.

Jeg har holdt hendes majestæt dronningen orienteret om mine hensigter, og jeg vil fortsat tjene hende som premierminister, indtil processen er afsluttet.

Det er og vil altid være en dyb skuffelse for mig, at jeg ikke har været i stand til at gennemføre Brexit.

Det bliver min efterfølgers opgave at finde en vej fremad, som respekterer resultatet af folkeafstemningen.

For at det kan lykkes, må han eller hun finde en konsensus i parlamentet, som jeg ikke fandt.

En sådan konsensus kan kun opnås, hvis alle parter i debatten er villige til at gå på kompromis.

I mange år var den store humanist sir Nicholas Winton – der reddede hundreder af børns liv ved at arrangere, at de via den såkaldte Kindertransport blev evakueret fra det nazibesatte Tjekkoslovakiet – bosat i min valgkreds i Maidenhead.

På et tidspunkt, der også var præget af politisk strid – det var få år før hans død – trak han mig til side i forbindelse med et lokalt møde for at give mig et godt råd.

Han sagde: »Glem aldrig, at kompromis ikke er et skældsord. Livet afhænger af kompromiser«. Han havde ret.

Når vi arbejder på at finde de politiske kompromiser, vi har brug for – uanset om det handler om Brexit eller om at genetablere en regering i Nordirland – skal vi huske på, hvad der har bragt os i denne situation.

For folkeafstemningen var ikke blot et krav om at forlade EU, men om grundlæggende forandringer i vores land.

Et krav om at gøre Storbritannien til et land, der virkelig er for alle. Jeg er stolt over de resultater, vi har opnået gennem de seneste tre år.

Vi har færdiggjort det arbejde, som David Cameron og George Osborne indledte: Budgetunderskuddet er næsten elimineret, vores nationale gæld falder, og vi kan lægge sparepolitikken bag os.

Mit fokus har været på at sikre, at fremtidens gode arbejdspladser skabes i lokalsamfund over hele landet, ikke kun i London og den sydvestlige del af landet, ved hjælp af vores moderne industristrategi.

Vi har hjulpet flere mennesker end nogensinde før med at få den sikkerhed, som et job giver.

Vi bygger flere boliger og hjælper førstegangskøbere ind på boligmarkedet, så unge mennesker kan få samme muligheder, som deres forældre havde.

Og vi beskytter miljøet, eliminerer plastikaffald, takler klimaforandringerne og forbedrer luftkvaliteten.