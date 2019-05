Dommer blokerer for Trumps byggeplaner ved grænsen til Mexico Trump-administrationen ville omfordele midler fra militære formål til at dele af grænsemuren til Mexico.

En dommer i Californien har blokeret for præsident Donald Trumps planer om at bygge dele af grænsemuren med midler skaffet via den nationale nødretstilstand.

Det afgjorde den føderale distriktsdommer i staten Haywood Gilliam Jr. fredag, skriver nyhedsbureauet AP.

Dommeren blokerer dermed øjeblikkeligt for Trump-administrationens planer om at omfordele en milliard dollar, der var afsat til militære formål, men som man i stedet ville bruge til at bygge to sektioner af grænsemuren til Mexico, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Midlerne skulle have været brugt til to projekter, der tilføjer 82 kilometer grænsehegn til to områder ved grænsen.

Trump har erklæret nødretstilstand

I februar erklærede Donald Trump national nødretstilstand i USA. Det gjorde han for at kunne frigøre penge til at bygge den mur mod Mexico, som han har lovet vælgerne, men som Kongressen ikke har villet finansiere.

Blokeringen bliver ved distriktsdomstolen begrundet med, at Kongressen ikke har godkendt allokeringen af pengene.

Det Hvide Hus har endnu ikke reageret på kendelsen, skriver det amerikanske medie The Wall Street Journal.

Trump-administrationen har tidligere udtalt, at man vil bruge 6,7 milliarder dollar, svarende til 44,6 milliarder kroner, til grænsemuren, skriver Reuters.

Muren skal hjælpe på de mange kriminelle illegale indvandrer og det ulovlige narkotika, der kommer ind over grænsen, siger Trump.

Efter måneders tovtrækkeri blev demokraterne og republikanerne i Kongressen 12. februar enige om rammerne for en grænseaftale i USA.

I aftalen var knap 1,4 milliarder dollar øremærket et grænsehegn på 88 kilometer.

Beløbet var langtfra det, Trump havde ønsket, og derfor erklærede han nødretstilstand 15. februar. Det gav præsidenten beføjelser til at omfordele midler til muren.

Det fik dog Repræsentanternes Hus, flere delstater samt rettighedsgrupper til at indgive sagen for domstolene for at få blokeret allokeringen af penge til muren.

