Alger er skyld i evakuering af knap 800.000 laks i Norge

Selskabet Ellingsen Seafood har evakueret 260.000 laks fra et anlæg, som er i fare for at blive ramt af alger, der har kostet 7,5 millioner fisk livet.

Sent fredag aften gik selskabet i gang med det, der bliver kaldt en 'desperat evakuering' for at redde laks til en værdi af 250 millioner norske kroner.

Det skriver det norske erhvervsmedie E24.

Anlægget ligger i Skarvhausen i Nordland, og tilsammen skal næsten 800.000 laks flyttes.

Evakueringen af den første af tre laster med 260.000 fisk var vellykket, og i løbet af natten var næste last med laks i gang med at blive flyttet.

Det fortæller Line Ellingsen, der er administrerende direktør i Ellingsen Seafood.

»Den første gik rigtig godt, men det tager lidt længere tid end først beregnet«, siger direktøren lørdag.

Flere millioner fisk er døde

Indtil videre har algerne taget livet af flere millioner fisk. Det norske Fiskedirektoratet har beregnet, at der er gået over 800 millioner norske kroner tabt efter algerne. Det er baseret på en kilopris på 62 norske kroner.

»Desværre skete det, vi frygtede. Vi har nu fået bekræftet at op mod 90 procent af alle fiskene ved anlægget i Stabben er døde«, sagde Line Ellingsen sent fredag aften.

»Algeinvasionen øst for stedet er blevet betydeligt større nu, end det var i går, og der er ingen tvivl om, at det stiger, sagde hun.

Algerne befinder sig i den nordlige del af Norge.

ritzau