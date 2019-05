Kvinde fundet i live efter 17 dage i nationalpark på Hawaii

En amerikansk kvinde, der for to uger siden forsvandt under en vandretur i en nationalpark på den hawaiianske ø Maui, er blevet fundet i live.

Hun overlevede ved at spise planter og drikke vand fra en flod.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Kvinden, den 35-årige yogainstruktør Amanda Eller, blev reddet fredag, efter en helikopter lokaliserede hende for enden af en kløft i nationalparken.

Da reddere fandt frem til Eller, havde hun brækket et ben, ødelagt sin menisk i knæet og havde hudafskrabninger flere steder på kroppen. Det skriver avisen New York Times.

De hårdeste dage i hendes liv

Hun har siden været indlagt på et hospital på Maui.

I en video fra hospitalssengen fortæller en tårevædet Eller, at de seneste 17 dage har været 'de hårdeste' i hendes liv.

»Det handlede om liv eller død for mig, og jeg valgte livet. Jeg havde ikke tænkt mig at vælge den nemme vej, selv om det betød flere smerter«, siger hun i videoen, der er lagt ud på Facebook.

Amanda Eller havde været ude og vandre, da hun forsvandt. Hun blev meldt savnet den 8. maj, og siden er der blevet indsamlet mere end 70.000 dollar til betaling for helikopteren, der endte med at lokalisere hende.

ritzau