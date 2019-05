Måling er »ekstremt skuffende«: Tyske socialdemokrater står til en regulær valgkatastrofe

FOR ABONNENTER

En gigantisk triumf med en fordobling af stemmerne for De Grønne og et lige så lammende nederlag for den tyske regering. Sådan så resultatet i aftes ud i Tyskland, baseret på valgstedsmålinger, der i Tyskland normalt er uhyre præcise. De Grønne stod ifølge valgstedsmålingerne til at få i omegnen af hver femte tyske stemme – det er tæt på en fordobling i forhold til sidst.