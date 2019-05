Socialdemokratisk valgkatastrofe truer tysk regering

FOR ABONNENTER

Selv om hun ikke var på valg og overhovedet ikke har blandet sig i valgkampen, kan søndagens smertelige lussing til de to partnere i den tyske regering blive den udløsende faktor for et tidligt farvel til kansler Angela Merkel. Mens CDU-CSU på den borgerlige side og socialdemokraterne på den anden blev valgets store tabere, storsejrede De Grønne med en fordobling af stemmerne.