Sudans opposition varsler storstrejke midt i politisk konflikt

Alliancen mellem demonstranter og oppositionen i Sudan truer med en storstrejke tirsdag, som kan lamme dele af det afrikanske land.

Det oplyser alliancen natten til tirsdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen om storstrejke eskalerer spændingerne i landet mellem oppositionen og det midlertidige militærråd, som har sat sig på magten i Sudan.

Samtalerne mellem parterne er gået i hårdknude efter ugelange forhandlinger.

Militæret valgte 11. april at afsætte Sudans mangeårige præsident, Omar al-Bashir. Det skete efter massive folkelige protester.

Siden da har en paraplyorganisation for protestbevægelser forhandlet med militærets ledere om en overgang til et folkeligt styre.

Under forhandlingerne er de folkelige demonstrationer dog fortsat.

Vil øge pres på militærrådet

Blandt andet fordi demonstranterne er utilfredse med de manglende gennembrud i forhandlingerne. Samtidig er det snart fem måneder siden, at demonstrationerne mod Bashirs autokratiske styre begyndte.

Med truslen om storstrejke håber demonstranterne og oppositionen at øge presset på militærrådet for at få en aftale på plads om at overdrage magten.

Storstrejken skal ifølge planen vare to dage. Ifølge oppositionen vil både læger, advokater og ansatte i vand-, el-, tele- og transportindustrien deltage i strejken. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

»Reaktionen på vores opfordring til storstrejke har været bedre, end vi håbede på«, siger Siddiq Farukh, der er en af protestbevægelsens ledere.

Reaktionen på vores opfordring til storstrejke har været bedre, end vi håbede på Siddiq Farukh, leder af protestbevægelse

»Den to dage lange strejke skal sende et signal til hele verden om, at det sudanske folk ønsker en ægte forandring, og at det ikke vil lade magten ligge hos militæret«, siger han til AFP.

ritzau