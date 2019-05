Vestager: Opbakning fra Lars Løkke betyder meget for mig

Flere stats- og regeringschefer erklærer fuld støtte til den danske konkurrencekommissær Margrethe Vestager som kandidat til posten som formand for EU-Kommissionen.

Da Vestager ankommer til et liberalt møde før et EU-topmøde om fordeling af topposter tirsdag i Bruxelles, hæfter hun sig ved støtten fra den danske statsminister.

»Jeg er meget glad for det, som Lars (Løkke Rasmussen, red.) har sagt i dag. Det betyder meget, og jeg tror også, at det betyder meget uden for Danmarks grænser, at man kan høre, at der er en opbakning«, siger Vestager i Bruxelles.

Til Politiken sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen:

»Som liberal ville det glæde mig overordentlig meget, hvis vi kan få en liberal kommissionsformand, og der er ingen tvivl om, at Margrethe Vestager er det bedste bud. Og som dansker ville det også glæde mig meget, hvis vi kunne få en dansker på topposten. Det er mit synspunkt som formand for Venstre. Men jeg kan ikke sætte mit synspunkt igennem i en situation, hvor vi meget vel kan stå med en anden regering efter valget«.

Der er meget, der skal falde på plads

Umiddelbart inden kommissæren ankom til formødet i palæet Egmont i det centrale Bruxelles, sagde Luxembourgs premierminister, Xavier Bettel, at ’vi i Vestager har en stærk kandidat’.

Den tidligere radikale leder sagde inden mødet, at hun umiddelbart regner med støtte.

»Det var det, der kom ud af Sibiu (et EU-topmøde 9. maj, red). Men nu må vi se. Det er meget tidligt. Jeg tror, at der er meget, der skal falde på plads«, siger Margrethe Vestager.

Skal tale sammen bag lukkede døre

Stats- og regeringschefer fra otte EU-lande, som er knyttet til den liberale EU-gruppe Alde, deltager i formødet i Bruxelles. Stats- og regeringschefer knyttet til andre politiske EU-grupper, holder formøder andre steder i byen.

Blandt de andre deltagere i Alde-mødet er den hollandske premierminister, Mark Rutte, den belgiske premierminister, Charles Michel, og den finske premierminister, Juha Sipilä.

Sidstnævnte blev spurgt, om han støtter Vestager, da han i hurtig gang passerede pressen på vej ind til mødet.

»Ja«, sagde Sipilä.

Topmødet indledes klokken 18 med en drøftelse, hvor EU-Parlamentets formand er med. Derpå skal stats- og regeringscheferne tale sammen bag lukkede døre.

ritzau