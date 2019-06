Amerikas abortkrig: »Jeg har egentlig aldrig gået helt ind for abort, før jeg selv stod i en situation, hvor jeg havde brug for en«

I 2019 har kampen om abort i USA taget en ny drejning. Højesteret har under Trump fået et abortkritisk flertal, og det har fået flere stater til at vedtage nye love, der enten helt forbyder eller vil gøre det utrolig svært at få en abort. Ohio er en af de stater, der vil forbyde abort fra sjette uge, hvor mange kvinder endnu ikke ved, de er gravide. Politiken tog til Ohio for at følge kvinderne før, under og efter deres abort på en af statens få tilbageværende klinikker.