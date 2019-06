Klimanægteren Trump provokerer inden møder med splittede europæere

Listen over uoverensstemmelser mellem USA og Europa er lang. Frankrigs præsident Macron er i dag ene om at stå op imod Donald Trump, som i dag kommer til Europa for at markere D-dag i Frankrig og England.

Trods de behagelige omgivelser i Air Force One og udsigten til et par rolige dage i Frankrig var præsident Donald Trump i krigshumør, da han 9. november sidste år begav sig til Paris for at deltage i 100-året for afslutningen af Første Verdenskrig.