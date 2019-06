Selvmordsbomber dræber 14 uden for moské i syriske Azaz

14 mennesker er søndag blevet dræbt og flere end 20 andre såret i et selvmordsangreb i byen Azaz i det nordvestlige Syrien. Blandt de dræbte er fire børn.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Angrebet skete, da en selvmordsbomber sprængte sin bil i luften nær en moské i Azaz, der kontrolleres af oprørere støttet af Tyrkiet.

»Mange mennesker var ved at forlade aftenbønnen, da eksplosionen skete«, siger Rami Abdul Rahman, lederen af Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder med base i Storbritannien.

Det står ikke umiddelbart klart, hvem der står bag søndagens angreb.

Omfattende skader

Beboer Abu Youssef fortæller, at eksplosionen skete tæt på indgangen til et marked i centrum af byen.

»Skaderne er omfattende. Mindst seks butikker er brændt ned, mens andre er blæst ud«, siger han.

Angrebet sker, dagen efter en lignende eksplosion dræbte 10 mennesker og sårede 20 andre i den nordøstlige by Raqqa.

I 2016 iværksatte Tyrkiet en offensiv, der går under navnet 'Euphrates Shield', og overtog kontrollen med mere end 2000 kvadratkilometer i det nordlige Syrien, herunder Azaz.

Målet er at rydde området omkring den syrisk-tyrkiske grænse for militante jihadister fra Islamisk Stat (IS) og forhindre kurdere i at rykke frem i regionen.

