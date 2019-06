Danmark prøver at få såret barn i Syrien hjem

Danske myndigheder har taget kontakt til kurdiske myndigheder i Syrien med henblik på at få en såret dansk statsborger i en flygtningelejr i Syrien til Danmark.

Det fortæller Abdul Kareem Omar, der er udenrigskoordinator for de kurdiske myndigheder. Han siger til TV2, at der forhandles om, hvorvidt den sårede kan komme til Danmark for at få behandling.

Ifølge TV2 er der tale om en dreng, der befandt sig i landsbyen Baghouz, som var Islamisk Stats sidste bastion i Syrien, da byen i marts faldt til de kurdisk-ledede styrker.

Her blev drengen ramt af skud i ryggen, da han flygtede fra byen.

»Jeg har ikke konkrete detaljer om hans situation, men efter hvad jeg hører, er han ikke i livsfare. Han meldes i stabil tilstand, men har brug for langvarig behandling«, siger Abdul Kareem Omar til TV2.

Moderen har accepteret at få drengen til Danmark

Ifølge koordinatoren henvendte danske myndigheder sig for at få drengen til Danmark. Det nægtede kurderne oprindeligt, medmindre barnets mor gav sin tilladelse.

Moderen har siden givet tilladelse til, at drengen udleveres til Danmark.

»Nu venter vi på dem (de danske myndigheder, red.)«, siger Abdul Kareem Omar til TV2.

Også Norge forsøger at få statsborgere hjem.

Ifølge avisen VG har 'flere uafhængige' kilder, der dog ikke navngives af avisen, bekræftet, at det norske udenrigsministerium har en delegation i Syrien for at få fem forældreløse børn med norsk statsborgerskab til Norge.

ritzau