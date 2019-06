Fakta

Socialdemokratier

I Sverige består regeringen foruden Socialdemokraterne af Miljöpartiet og de to borgerlige støttepartier De Liberale og Centerpartiet. Det er første gang, at der i Sverige indgås et regeringssamarbejde på tværs af de traditionelle partiskel. Socialdemokraterne fik ved valget i 2018 28,4 pct. af stemmerne. I 2014 fik partiet 31,0 pct.

Finlands socialdemokrater vandt med et snævert flertal regeringsmagten, og fagforeningsbossen Antti Rinne blev landets nye statsminister. Mandag præsenterede han sin nye regering, der består af 5 partier: Socialdemokratiet, Grønt Forbund, Centerpartiet, Venstreforbundet og Svenska Folkpartiet. Socialdemokratiet fik ved valget 17,7 pct. af stemmerne mod de 16,5 pct., som partiet fik i 2015. De to seneste valg er de dårligste i partiets 112-årige historie.

I Norge gik det socialdemokratiske Arbeiterpartiet 6 mandater tilbage ved det seneste valg og var dermed det parti, der oplevede størst tilbagegang.

I Tyskland lider socialdemokraterne, SPD, i særlig grad. Ved EP-valget blev regeringspartiet overhalet indenom af De Grønne og blev degraderet til landets tredjestørste parti. Det fik i weekenden formanden for SPD, Andrea Nahles, til at træde af.

