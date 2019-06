Svensk domstol vil ikke kræve Julian Assange fængslet Afgørelse fra svensk byret betyder, at Sverige ikke vil begære Assange udleveret fra Storbritannien.

Byretten i Uppsala afviser, at stifteren af WikiLeaks, Julian Assange, skal fængsles in absentia i forbindelse med to sexanklager.

Det betyder efter alt at dømme, at den svenske domstol ikke vil begære ham udleveret fra Storbritannien.

Anklagen om voldtægt på to svenske kvinder går tilbage til 2010. Her opholdt Assange sig i Sverige på et tidspunkt, hvor WikiLeaks offentliggjorde store mængder hemmeligstemplede oplysninger om USA's krige i Irak og Afghanistan.

Assange blev senere samme år tilbageholdt i Storbritannien, efter at han var blevet efterlyst af svensk politi.

Forhør kan gennemføres i London

Ifølge byretten i Uppsala vil en fængsling af Assange ikke kunne begrundes. Men der kan gennemføres afhøring af ham på grundlag af en europæisk forordning om efterforskning i kriminalsager.

Et sådan forhør ville kunne gennemføres i London, hvor Assange er fængslet.

Den svenske anklagemyndighed besluttede i sidste måned at genåbne sagen mod ham om sexovergreb.

Mere presserende for Storbritannien er en anmodning fra USA om at få udleveret Assange. Her er der rejst et antal sigtelser mod ham for blandt andet spionage.

Assange søgte i 2012 beskyttelse på Ecuadors ambassade i London. Her opholdt han sig indtil 11. april i år. Efter ønske fra Ecuadors regering rykkede britiske politi ind i ambassaden og anholdt den 47-årige australier.

ritzau