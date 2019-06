Italienske partier redder regeringen efter kontrovers

Italiens regering ser ud til at være reddet. De to vicepremierministre, Luigi Di Maio fra Femstjernebevægelsen og Matteo Salvini fra Ligaen, er nået til enighed om samarbejde i fire år mere.

Forholdet mellem Ligaen og Femstjernebevægelsen har været udfordret siden valget til Europa-Parlamentet 26. maj.

Men mandag fik premierminister Giuseppe Conte nok. Han blev i sin tid udpeget som et kompromis mellem lederne af regeringens to partier, der på mange politikområder ligger i hver sin ende af de politiske spektrum.

Conte meddelte, at han var klar til at træde tilbage, hvis ikke skænderierne mellem regeringskoalitionens to partiledere hørte op.

ritzau