Thailands juntaleder smider uniformen og bliver premierminister Valg af ny regeringsleder skete ved den første samling af både Underhuset og Senatet siden valget i marts.

Et flertal i Thailands parlament har onsdag valgt lederen af militærstyret Prayuth Chan-ocha som premierminister efter det nylige parlamentsvalg.

Valget af den nye regeringsleder skete ved den første samling af både Underhuset og Senatet siden valget den 24. marts.

I Senatet er medlemmerne håndplukket af regimet.

Militærjuntaen har været ved magten i Thailand siden 2014, hvor Thaksin Shinawatras søster, Yingluck Shinawatra, blev kuppet fra magten.

Valget i marts var første gang, hvor thailænderne fik lov at vælge deres egne repræsentanter efter fem år med militærstyre.

Et land med stor splittelse

Prayut Chan-o-cha fik som ventet et klart flertal fra langt over halvdelen af de 750 medlemmer i de to kamre i parlamentet.

Den anden kandidat var Thanathorn Juangroongruangkit, som er leder af partiet Fremtiden Forude, som ikke havde opbakning i Senatet.

De første timer af onsdagens debat i parlamentet gik i høj grad med at debattere, om Prayut var en passende kandidat til premierministerposten, og om hvad han har gjort for landet i de seneste fem år.

Debatten viste med tydelighed, at Thailand er et land med stor splittelse mellem den fløj, der støtter militæret, og den der ikke gør.

Militærstyret havde oprindeligt lovet, at det kun ville blive ved magten i et år.

Men siden blev juntaen ved med at udskyde et lovet valg og endte med at regere i fem år. Det skete med henvisning til behovet for politisk stabilitet i landet. Den kommende regering er bundet af langsigtede planer, som militærstyret har vedtaget for Thailands økonomiske fremtid.

ritzau