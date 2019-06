Maltas flåde redder 271 migranter på Middelhavet

Maltas flåde har ved tre forskellige operationer de seneste døgn reddet sammenlagt 271 migranter fra livsfarlige situationer på Middelhavet, hvor de var i fare for at drukne i synkefærdige både.

63 personer blev natten til onsdag reddet op fra en mindre båd, som var begyndt at tage vand ind. I to andre lignende indsatser blev der reddet 61 og 147 fra to andre farlige fartøjer.

De maltetiske myndigheder har ikke oplyst yderligere detaljer.

Kommer primært fra Afrika

For få dage siden blev der reddet i alt 165 personer. Her undsatte Italiens og Maltas respektive flåder to skibe, som udsendte SOS-signaler.

De senest reddede migranter kommer primært fra det nordlige og østlige Afrika. De befandt sig i en synkende træbåd, da de blev reddet, lyder det fra hæren.

Malta ligger i Middelhavet syd for Italien. Landet har været blandt de førende nationer til at tage sig af migranter, der forsøger at komme til Europa via Middelhavet.

EU's kommissær for migration og statsborgerskab, Dimitris Avramopoulos, besøgte for nylig Malta og roste landet for indsatsen.

»Malta står uden tvivl over for en stor udfordring i forhold til migranter, hvis man ser på landets størrelse, sagde Dimitris Avramopoulos.

»Helt generelt så er EU tilbage på niveauet før krisen. Men i Malta steg antallet af ankomster i 2018 på grund af redningsaktioner i Middelhavet og den usikre situation i Libyen, fastslog kommissæren.

ritzau