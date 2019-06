Michael Gove er gledet i kokainen, men er atter med i kapløbet om magten

FOR ABONNENTER

Han var så dårlig til at filettere fisk, den britiske miljøminister Michael Gove, dengang han var en lille dreng hjemme i den nordskotske by, Aberdeen. For de fleste drenge havde det også været ligegyldigt, men ikke for Michael Gove, for hans far ejede en af byens store fiskefabrikker, og derfor var det naturligt, at sønnen hjalp til i ferierne. Men der var ikke meget hjælp at hente, de hænder var skruet helt skævt på, og på et tidspunkt måtte hans far indse og endda sige højt, at han aldrig havde mødt nogen så ringe til at filettere fisk som sin søn.