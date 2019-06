Voldsom eksplosion ryster sydsvensk by

En voldsom eksplosion ryster den centrale del af den sydsvenske by Linköping.

Der var hurtigt et stort antal politibiler og ambulancer på stedet. Hospitaler oplyser, at 25 mennesker er kommet til skade, 22 af dem med lettere skader.

»ige nu har vi vurderet, at tre personer er kvæstet, og de er kørt på sygehuset for at komme under behandling. Vi har yderligere omkring 20 personer, som er berørt af hændelsen og kan have fået glassplinter på sig eller har behov for krisehjælp«, siger Richard Lundin, der er operativ leder i Region Östergötland.

I et hus med fem etager er vinduer og altaner helt blæst ud, fremgår det af billeder fra stedet.

»Det er på dette tidspunkt uklart, hvad der er sket, og hvad det i så fald var rettet mod, eller om det handler om en ulykke«, siger politiets talsmand, Åsa Willslund til TT.

Flere huse i kvarteret er blevet kraftigt beskadiget.

»Det er som en krigszone«, siger en lokal beboer.

Ifølge TT skete eksplosionen i en ejendom, hvor der både er erhvervslejemål og boliger. Det var klokken 9.02.

Flere gader i området blev afspærret efter eksplosionen, og bomberyddere blev tilkaldt.

»Der er ikke nogen oplysninger om, at der vil være risiko for yderligere sprængninger, men vi fastholder afspærringerne for ikke at få folk ind på sprængningsstedet«, heddet det fra politiet.

Politiet vil sige mere om eksplosionen i Linköping på et pressemøde klokken 13.

ritzau