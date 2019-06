Boris Johnson undgår retssag for påstande i brexit-kampagne Den britiske premierministerkandidat Boris Johnson er blevet beskyldt for have løjet under EU-valg i 2016.

Den britiske politiker Boris Johnson slipper for at blive retsforfulgt for at have fremsat urigtige påstande om EU i brexit-valgkampen i 2016.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En dommer afgjorde i sidste uge, at Johnson skulle møde til et indledende møde om sagen. Den beslutning er imidlertid blevet underkendt ved en høring.

Boris Johnson førte i 2016 valgkamp for, at Storbritannien skulle ud af EU.

Han er blandt andet beskyldt for at have løjet, da han sagde, at Storbritannien hver uge sender 350 millioner pund til EU.

Boris Johnson er blandt favoritterne som ny premierminister i Storbritannien og formand for De Konservative, efter at Theresa May i sidste måned meldte sin afgang.

ritzau