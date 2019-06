230.000 kr. for en overnatning: Nasa åbner rumstation for turister til næste år Fra år 2020 vil turister få mulighed for at blive fløjet til og bo på Den Internationale Rumstation.

Den amerikanske rumorganisation Nasa vil fra næste år tilbyde turister at besøge Den Internationale Rumstation ISS. Det skriver nyhedsbureauet AFP. »NASA åbner Den Internationale Rumstation for kommercielle muligheder og vil markedsføre disse muligheder, som vi aldrig har gjort før, siger Jeff DeWit, økonomichef i NASA. Ifølge økonomichefen vil private astronauter få mulighed for at bo på rumstationen i op til 30 dage til den nette sum af 230.000 danske kroner - per overnatning. At være indlogeret på rumstationen bliver dog den mindste del af regningen. Nasa vil nemlig ikke stå for at flyve hverken private eller erhvervskunder op til ISS. Det er i stedet de to flyselskaber Space-X og Boeing, der har fået tilladelse af Nasa til at flyve mellem rumstationen og jorden. En returbillet vil komme til at koste i omegnen af 382 millioner kroner, skriver AFP. ritzau