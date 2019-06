Største protest i 15 år: Hundredtusinder beder Hongkongs leder skrotte lov om udlevering Borgere i Hongkong frygter, at lov om udlevering til Kina vil blive brugt til at straffe politiske fanger.

Et omstridt lovforslag om udlevering af mistænkte til Kina har fået mange hundredtusinder af mennesker til at strømme ud i gaderne i Hongkong søndag.

Ifølge arrangørerne deltog én million mennesker i det selvstyrende Hongkong. Andre vurderinger lyder på en halv million, skriver South China Morning Post.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er det den største protest i Hongkong i 15 år.

Forslaget vil gøre det muligt at sende mistænkte i straffesager til retsforfølgelse i Kina.

Mange borgere frygter, at udleveringsaftalen vil blive brugt til at straffe politiske fanger.

Der er desuden en bekymring for, at retssager ved en kinesisk domstol ikke vil være frie og retfærdige, og at menneskerettigheder risikerer at blive trådt under fode.

Hongkong og Kina har meget forskellige retssystemer, skriver nyhedsbureauet dpa.

Regionens øverste politiske leder, Carrie Lam, har presset på for at få loven vedtaget, selv om den er blevet kritiseret skarpt af både menneskeretsorganisationer og af erhvervslivet.

»Hvad kan vi gøre for at få Carrie Lam til at lytte til os, hvor mange mennesker skal gå på gaden for at få hende til at lytte til befolkningen?, spørger den 24-årige kontormedarbejder Miu Wong, der deltog i demonstrationen.

Regeringen i Hongkong har forsøgt at berolige befolkningen. Den har blandt andet reduceret antallet af forbrydelser, der er omfattet af udleveringsaftalen, og begrænset den maksimale straf til syv års fængsel.

Derudover skal alle sager om udlevering behandles individuelt, lyder det i lovforslaget.

En halv million mennesker deltog i 2003 i en lignende protest. Det førte til, at regeringen stoppede processen med et lovforslag, der ville have indført Kinas love om national sikkerhed i Hongkong.

Hongkong har frem tidligere været en britisk koloni. Den blev i 1997 ført tilbage til Kina som en særskilt administrativ region med udstrakt selvstyre. Det indebærer blandt andet, at Hongkong har sit eget retssystem.

ritzau