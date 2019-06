Over en million mennesker i Hong Kong demonstrerede ifølge arrangørerne søndag aften mod et nyt lovforslag, som kritikere frygter vil øge Beijings magt over bystaten.

Den partikontrollerede avis China Daily beskyldte i en leder mandag morgen udenlandske kræfter for at forsøge at hindre, at Hong Kong kan udvikle sig til et lov-og-orden-samfund.