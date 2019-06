Lige nu: Svensk politi skyder truende mand på hovedbanegården i Malmø

Det svenske politi har mandag formiddag skudt en mand, der opførte sig truende på hovedbanegården i Malmø.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

»Der er meldinger om en truende mand på hovedbanegården. Politi bliver kaldt til stedet, og der opstår en situation, hvor politiet bliver tvunget til at skyde mod manden«, skriver politiet.

»Manden bliver ramt af politiets skud og bliver derefter sikret. Evakuering af hovedbanegården påbegyndes, og pladsen bliver spærret af«, lyder det.

Ingen andre end manden er kommet til skade.

Omfanget af mandens skader er ikke kendt mandag formiddag.

Centralstationen blev evakueret, ligesom tog- og bustrafikken til og fra stedet blev indstillet.

Togtrafikken påvirket

Sagen påvirker også togtrafikken mellem Danmark og Sverige. Der kører mandag formiddag ingen Øresundstog mellem Malmø og København, og DSB har derfor bestilt busser.

Bomberyddere er blevet kaldt til stedet for at foretage undersøgelser.

Et øjenvidne ved navn Erik oplyser til Aftonbladet, at manden skal have opført sig truende og blandt andet råbt "fuck the police".

Et andet øjenvidne siger til Aftonbladet, at manden skal være gået frem mod en kvinde, der skal være sprunget væk fra manden og have råbt 'help'. Manden skal herefter have vandret rundt på stationen, indtil politiet ankom.

Manden skal desuden have båret på flere forskellige tasker.

»Han havde en taske, som han slæbte rundt på gulvet, samt en håndtaske, som han havde i den ene hånd«, siger vidnet til Aftonbladet.

Oplysningerne fra øjenvidner er ikke officielt bekræftet.

Calle Persson, der er pressetalsmand ved politiet, kan omkring mandag middag ikke sige noget om, hvorvidt manden havde våben på sig.

ritzau