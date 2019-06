Oplæg til topmøde: Trump forventer at tale handel med Kinas Xi Jinping om få uger Kina har ikke bekræftet et møde med Trump, som truer med mere told, hvis der ikke kommer en aftale på plads.

USA's præsident, Donald Trump, siger, at han forventer at mødes med Kinas præsident, Xi Jinping, ved G20-topmødet i Japan senere på måneden.

Ifølge Trump er der et møde planlagt mellem de to.

Tidligere mandag sagde Trump, at han var klar til at lægge mere told på kinesiske varer, hvis han ikke får en handelsaftale i hus med den kinesiske præsident ved G20-topmødet.

»Hvis vi ikke indgår en aftale, vil vi se en forhøjelse af toldsatserne, sagde Trump til tv-stationen CNBC.

I sidste måned endte et møde i Washington mellem de to præsidenter uden resultat.

Trump har flere gange sagt, at han forventer at møde Xi ved G20-topmødet i den japanske by Osaka den 28.-29. juni.

Det er ikke bekræftet fra kinesisk side, at et møde mellem de to er skrevet i kalenderen. Det kinesiske udenrigsministerium sagde mandag, at Kina er åben over for at fortsætte forhandlingerne, men at der ikke var noget at meddele om et kommende møde.

USA og Kina har i en længere periode forhandlet om samhandel. Men forholdet mellem de to stormagter er på det seneste kraftigt forværret.

Trump har lagt told på op mod 25 procent på kinesiske varer for 200 milliarder dollar.

Kina har svaret igen ved at øge toldsatserne på en række amerikanske varer fra 1. juni. Regeringen i Beijing har sagt, at der kan komme flere tiltag fra kinesisk side.

Det kan blandt andet ramme eksporten af sjældne jordarter til USA. Kina er i besiddelse af langt de største forekomster af sjældne jordarter. De er en vigtig bestanddel i produktionen af højteknologiske produkter.

ritzau