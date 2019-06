Drama i Hongkong: Tusinder af demonstranter blokerer parlamentet - regeringen udskyder forhadt lovforslag

Hongkongs regering har højst overraskende besluttet at udskyde behandlingen af et omstridt lovforslag, efter at tusindevis af mennesker allerede fra tidlig morgen begyndte at blokere vejene rundt om den lokale parlamentsbygning for derved at forhindre bystatens politikere adgang til parlamentet.

Lovforslaget vil - hvis det bliver gennemført - gøre det muligt at udlevere mistænkte kriminelle fra Hongkong til Kina. Parlamentet i Hongkong består fortrinsvis af politikere, som har en meget pro-kinesisk holdning.

»Vi er her for at protestere over det tab af frihed, som forslaget vil medføre«, sagde en af de mange demonstranter - 25-årige Brian Lai, der ligesom flere andre havde iført sig beskyttelsesbriller og maske for at kunne modstå et angreb fra politiet. Nogle bar også hjelme.

Demonstranterne råbte slagordet »Chit Wui«, som på kantonesisk betyder 'træk det tilbage'.

Flere tusinde mennesker ventes at tilslutte sig protesterne i løbet af dagen, idet adskillige fagforeninger har opfordret deres medlemmer til at holde fri for at deltage, samtidig med at hundredvis af butikker vil holde lukket.

Masssive politistyrker

Onsdag morgen var situationen yderst anspændt.

Politiet i Hongkong har ifølge avisen South China Morning Post udstedt en meddelelse i en video på Facebook, hvor demonstranterne bliver opfordret til at forlade området foran parlamentsbygningen. Politiet advarer i videoen også om, at det er parat til at bruge »en passende styrke« hvis nødvendigt.

Allerede tirsdag aften udkommanderede politiet tusindevis af betjente til at kontrollere området omkring parlamentsbygningen, og onsdag morgen havde politiet slået ring rundt om parlamentet, samtidig med at grupper af kampklædte betjente med skjolde var placeret i de omkringliggende gader.

Politiet har selv været med til at gøre stemningen anspændt ved at optræde aggressivt. Da en tilfældig forbipasserende på en af de tilstødende gader til parlamentet onsdag morgen tilfældigt kom til at stå i vejen for en gruppe sortklædte elitebetjente bevæbnet med stave, råbte betjente hårdt til ham, at han skulle forsvinde.

»Han havde jo ingenting gjort. Han kom bare gående på vejen. Politiet er nogle idioter«, sagde en mand, som overværede optrinet.

Flere medier skrev onsdag morgen om tilfælde, hvor politiet også havde anvendt peberspray mod demonstranter.

Udlevering af kriminelle

Det omdiskuterede lovforslag skal i princippet gøre det muligt at udlevere mistænkte kriminelle til en lang række forskellige lande. Den politiske leder i Hongkong, Carrie Lam, der er indsat på posten af Beijing, har sagt, at hun står fast på at gennemføre lovforslaget, som ifølge hende vil sikre, at kriminelle ikke kan søge ly i Hongkong. Hun henviser blandt andet til en sag, hvor en mand, der er anklaget for at have dræbt sin kone i Taiwan, ikke kan udleveres til Taiwan, fordi Hongkong ikke har en udleveringsaftale med Taiwan.

Men kritikerne frygter, at den reelle hensigt med lovforslaget er at gøre det muligt for den pro-kinesiske regering i Hongkong at udlevere dissidenter og modstandere af det kinesiske styre til Kina. De har hidtil kunnet nyde en relativ beskyttelse i Hongkong.

Kritikerne ser lovforslaget som et brud på den aftale, der blev indgået, da Hongkong i 1997 ophørte med at være britisk kronkoloni og i stedet fik en aftale med Kina, som sikrer, at Hongkong kan beholde sit eget politiske og juridiske system frem til 2047.