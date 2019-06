Politiken i Hongkong: »Det er fuldstændig vanvittigt. Politiet angriber fra alle sider, og tåregassen driver ned ad gaderne«

Situationen i Hongkong forværres minut for minut. Demonstranter, som er iført hjelme og andet beskyttelsesudstyr, er trængt frem mod parlamentet, som bliver bombarderet med forskellige former for kasteskyts, blandt andet sten. Politiet svarer nu igen med tåregas og peberspray.

»Det er fuldstændig vanvittigt. Politiet angriber fra alle sider, og tåregassen driver ned ad gaderne. Uanset, hvor jeg kigger hen, er der tusindvis af mennesker, som prøver at komme væk. Folk råber og skriger mod politiet, som blot svarer igen med mere tåregas«, fortæller Politikens journalist på stedet, asienkorrespondent Claus Blok Thomsen.

»Det er fuldkommen umuligt at få overblik over, hvad der sker. Men det ligner de voldsomste uroligheder nogensinde i Hongkong«, siger han.

Årsagen til demonstrationerne er et lovforslag, som, hvis det bliver vedtaget af Hongkongs parlament, gør det muligt at udlevere mistænkte kriminelle fra Hongkong til Kina. Hongkongs regering har besluttet at udskyde behandlingen af lovforslaget, men det giver demonstranterne ikke meget for, siger Claus Blok Thomsen.

»Jeg har talt med flere, og de er sikre på, at det blot er en midlertidig handling, som ikke betyder noget. Demonstranterne råber: ’Træk det tilbage’ (lovforslaget, red.)«, siger han.

Frygt for brud på aftale

Demonstrationerne begyndte i søndags, hvor flere hundredtusind demonstranter - arrangørerne sagde over en million - samlede sig foran Hongkongs parlament i protest mod et lovforslag, som i princippet skal gøre det muligt at udlevere mistænkte kriminelle til en lang række forskellige lande.

Den politiske leder i Hongkong, Carrie Lam, der er indsat på posten af Beijing, har sagt, at hun står fast på at gennemføre lovforslaget, som ifølge hende vil sikre, at kriminelle ikke kan søge ly i Hongkong. Hun henviser blandt andet til en sag, hvor en mand, der er anklaget for at have dræbt sin kone i Taiwan, ikke kan udleveres til Taiwan, fordi Hongkong ikke har en udleveringsaftale med Taiwan.

Men kritikerne frygter, at den reelle hensigt med lovforslaget er at gøre det muligt for den pro-kinesiske regering i Hongkong at udlevere dissidenter og modstandere af det kinesiske styre til Kina. De har hidtil kunnet nyde en relativ beskyttelse i Hongkong.

Kritikerne ser lovforslaget som et brud på den aftale, der blev indgået, da Hongkong i 1997 ophørte med at være britisk kronkoloni og i stedet fik en aftale med Kina, som sikrer, at Hongkong kan beholde sit eget politiske og juridiske system frem til 2047.

Opdateres