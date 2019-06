Trump er villig til at modtage udenlandske magters smuds om sine rivaler Trump ville sige ja tak, hvis Rusland eller Kina tilbød information om modstander i præsidentvalgkamp.

Donald Trump er åben over for at tage imod smuds om sin politiske modstander i præsidentvalgkampen i 2020 fra udenlandske magter.

Det siger den amerikanske præsident i et interview med ABC News natten til torsdag dansk tid.

»Jeg tror, at jeg ville høre det. Det er intet galt i at lytte«, siger han.

Trump afviser samtidig, at det ville medføre udenlandsk indblanding i det amerikanske valg.

»Det ville ikke være indblanding, hvis de har information, så tror jeg, at jeg ville tage imod det«, siger Trump.

»Hvis jeg troede, at der var noget galt, så ville jeg måske gå til FBI«.

Kontakt med russerne under 2016-valgkampen

Trump-kampagnens kontakter med russere under præsidentvalgkampen i 2016 har først ført til en FBI-undersøgelse og senere til den særlige efterforsker Robert Muellers undersøgelse.

Mueller har brugt knap to år på at undersøge, om der var en forbindelse mellem Rusland og Trumps kampagnestab op til præsidentvalget i 2016, og om Trump forsøgte at blande sig i efterforskningen af dette.

En af de ting, der er blevet undersøgt, er Donald Trump Jr.'s rolle i organiseringen af et møde med en russisk advokat i 2016.

Det er en trussel mod vores nationale sikkerhed. En amerikansk præsident burde ikke søge deres (udenlandske magters, red.) hjælp og tilskynde dem, der nedbryder demokratiet Joe Biden, demokratisk præsidentkandidat

Advokaten tilbød belastende informationer om Hillary Clinton, som var Donald Trumps modkandidat i præsidentvalgkampen.

Mueller-rapporten har konkluderet, at der ikke var beviser for et samarbejde mellem Rusland og Trump-kampagnen.

Derimod indeholder rapporten ti konkrete eksempler på, at Trump har forsøgt at blande sig i efterforskningen.

Flere af kandidaterne til posten som Demokraternes præsidentkandidat i valgkampen i 2020 har fordømt Trumps kommentarer til ABC News.

»Præsident Trump byder endnu engang udenlandsk indblanding i den amerikanske valgkamp velkommen«, skriver Joe Biden, der er tidligere vicepræsident i USA.

»Dette handler ikke om politik. Det er en trussel mod vores nationale sikkerhed. En amerikansk præsident burde ikke søge deres (udenlandske magters, red.) hjælp og tilskynde dem, der nedbryder demokratiet«.

ritzau