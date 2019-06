En måned efter sabotage mod fire tankskibe: To tankskibe i brand ved Oman efter formodet angreb

To olietankskibe er brudt i brand i Omanbugten. Et af dem er det norske skib ’Front Altair’, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Det er endnu uvist, hvad årsagen til ulykken er, men ifølge branchemediet Tradewinds er en olietanker blevet ramt af en granat eller en raket. Disse oplysninger er ikke blevet bekræftet.

Skibene er ved at blive evakueret af den amerikanske flåde. USA’s femte flåde modtog nødsignaler fra skibene, efter de var mål for angreb, oplyser flåden.

Det andet olietankskib er ’Kokuka Courageous’, der er indregistreret i Panama. Skibet er assisteret væk, fordi der er et hul i skroget.

Journalisten Katie McQue, der blandt andet skriver for The Guardian og The Independent har på Twitter dokumenteret en udtalelse fra Bernhard Schulte, der ejer Kokuka Courageous. Heri står der, at der udbrød brand I maskinrummet, hvorefter brandsystemerne gik i gang.

Statement from Bernhard Schulte on the Kokuka Courageous. Cargo of methanol damaged, hull breached. All crew are safe. But there’s a fire in the engine room #oott #oman pic.twitter.com/FSqGhGGuBq — Katie McQue (@katiemcque) 13. juni 2019

Besætningen på 21 mand er blevet evakueret, mens et besætningsmedlem meldes såret.

Det er blot en måned siden, at de to saudiarabiske tankskibe ’Amjad’ og ’Al-Marzoqah’ fik sprængt hul i skroget nær Omanbugten. To andre skibe fra Norge og De Forenede Arabiske Emirater blev angiveligt også udsat for sabotage. Uden det er kommet frem, hvem der stod bag.

I den forbindelse var den alarmerende nyhed, at sprængningerne ikke skete af sig selv. I stedet blev det koblet sammen med den verserende krise mellem USA og Iran.

Dagens formodede angreb er sket nær Hormuzstrædet, hvor 40 procent af al olie transporteres gennem. Strædet er indgangen fra Det Arabiske Hav til Irak og anses derfor for at været et område, der centralt for regionens øgede spændinger.

Opdateres.