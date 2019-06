Norge vedtager abortstramning efter ophedet maratondebat Norske kvinder, der ønsker at fjerne et eller flere fostre, skal først have det godkendt i et særligt udvalg.

Stortinget i Norge har natten til fredag vedtaget en stramning i abortloven.

Forslaget blev vedtaget med 105 stemmer for og 64 imod.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Forhandlingerne strakte sig over flere timer og fortsatte til lidt over midnat.

Undervejs var der ophedet debat i Stortinget med anklager og forsvarstaler, mens demonstranter havde samlet sig uden for bygningen, skriver norske VG.

Abortstramningen indebærer, at gravide, der ønsker en fosterreduktion, først skal have deres sag behandlet i særligt udvalg. Her skal læger tage stilling til kvindens ønske.

Fra talerstolen i Stortinget blev der rettet stor kritik mod statsminister Erna Solberg. Flere politikere anklager hende for at have efterladt kvinders rettigheder på forhandlingsbordet for at beholde magten.

»Arven efter Erna Solberg er, at hun er villig til at gøre hvad som helst for at beholde magten«.

»Til og med forhandle om grundlæggende rettigheder og indføre de første stramninger i abortloven siden 1970'erne«, udtaler Arbeiderpartiets næstformand, Hadia Tajik.

Kristeligt Folkeparti fik ønske opfyldt

Det socialdemokratiske Arbeiderparti er i opposition i Norge. Regeringen består af Høyre, Fremskrittspartiet (FrP), Venstre og KrF.

I regeringsforhandlingerne fik Kristeligt Folkeparti flertal for sit forslag om fosterreduktion, men vandt ikke frem med ønsket om at ændre abortlovens paragraf 2c. Den tillader senabort ved alvorlig sygdom hos fostret.

Abortlovgivningen blev indført i 1976.

Foruden en stramning af abortloven er partierne i den nye norske regering også blevet enige om stramninger på asylområdet, at kæmpe for lavere skatter og at intensivere klimaindsatsen.

ritzau