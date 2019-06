Regeringen i Hongkong udskyder forhadt lovforslag

Efter en uge med massedemonstrationer og gadekampe bøjer regeringen i Hongkong sig for den udbredte folkelige vrede og udskyder et omdiskuteret lovforslag om udlevering af mistænkte kriminelle til Kina, der af mange indbyggere er blevet set som en trussel mod Hongkongs politiske frihed.

På en pressekonfence lørdag erkendte Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, at de politiske omkostninger ved at gennemføre lovforslaget på nuværende tidspunkt er for store. Derfor »suspenderer« hun foreløbig den videre behandling af forslaget.

Carrie Lam lider dermed et markant politisk nederlag, idet hun tidligere har afvist at bøje sig for de folkelige protester.

Alligevel har de hundredtusindevis af indbyggere i Hongkong, som de seneste dage har været på gaden for at demonstrere, ikke vundet en kompelt sejr, idet Carrie Lam ikke er gået med til helt at droppe lovforslaget.

Carrie Lam lod på pressekonferencen forstå, at hun havde udskudt lovforslaget uden en fastlagt tidsfrist for at tillade yderligere forhandlinger.

Forslaget skal gøre det muligt for Hongkong at udlevere mistænkte kriminelle til primært Taiwan og det kinesiske fastland for at undgå, at Hongkong kan blive et skjulested for kriminelle. Den politiske leder Carrie Lam har bl. a. henvist til en sag, hvor Hongkong ikke kan udlevere en mand til Taiwan, der er anklaget for at have dræbt sin kone på Taiwan, fordi Hongkong og Taiwan ikke har nogen udleveringsaftale.

Mange indbyggere i Hongkong mener imidlertid, at aftalen reelt skal gøre det muligt for myndighederne i Hongkong at udlevere dissidenter og systemkritikere af det kinesiske styre til Kina og således kvæle al ytringsfrihed og politisk frihed i Hongkong.

Sidste søndag demonstrerede over en million mennesker i Hongkong ifølge arrangørerne mod lovforslaget, og i onsdags kom det til voldelige sammenstød mellem politi og titusindvis af demonstrationer. Aktivister havde indkaldt til en ny demonstration søndag.

Udsættelsen af lovforslaget er angiveligt et forsøg på at forhindre nye uroligheder, men mange demonstranter, der var på gaden i den forløbne uge, har sagt, at de vil fortsætte deres protester, indtil lovforslaget helt er taget af bordet.

