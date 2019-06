Syv omkom i septiktank på hotel i Indien

Syv personer omkom under rengøring af en septiktank på et hotel i det vestlige Indien, da de arbejdede uden sikkerhedsudstyr, oplyser politiet i delstaten Gujarat.

Hotellets ejer er sigtet for uagtsomt manddrab i sagen i Gujarats Vadodara-distrikt.

Fire af dem, der døde, var blevet tilkaldt for at rense tanken, mens tre andre ansatte på hotellet skulle assistere dem.

Hundredtusinder af overvejende lavkaste-indere hyres til forefaldende arbejde med rensning af kloakker og septiktanke, uden at nogen tænker på beskyttelsesdragter eller masker.

»En person gik ned i tanken, men da han ikke kom ud igen eller svarede, da der blev råbt til ham, gik de tre andre tilkaldte løsarbejdere ned i tanken for at hjælpe ham«, siger Nikunj Azad, som havde ansvaret for redningsindsatsen.

En person gik ned i tanken, men da han ikke kom ud igen eller svarede, da der blev råbt til ham, gik de tre andre tilkaldte løsarbejdere ned i tanken for at hjælpe ham Nikunj Azad, ansvarlig for for redningsindsatsen

»Da heller ingen af de fire kom ud igen, gik de tre personer fra hotellet ned i tanken, hvorved de også omkom i forløbet«, siger Azad videre.

»Deres lig er blevet bragt til lighuset«, tilføjer han.

Har svært ved at gribe ind

Dødsfald ved kvælning i kloakker med giftige gasser er hyppige i Indien. Sidste år omkom fem mennesker i New Delhi, da de rensede kloakker.

Indiens parlament har vedtaget flere love, som skal forebygge traditionen med manuel rensning af kloakker. Den seneste lovgivning på området blev vedtaget i parlamentet i 2013.

Men myndighederne har som oftest svært ved at gribe ind, når lovene overtrædes, da de som regel ikke kan placere ansvaret på grund af et netværk af forskellige kontrakter indgået mellem en række forskellige leverandører og underleverandører.

I landområderne er det typisk kvinder, som renser primitive toiletter.

Der foreligger ingen officielle statistikker, men uafhængige opgørelser viser, at det er over 1370 mennesker, som hvert år mister livet ved det farlige arbejde.

ritzau