Befolkningen i Hongkong bliver ved med at vise deres utilfredshed med udsigten til ny lov, der vil gøre det muligt at sende mistænkte borgere til retsforfølgelse i Kina. Nu kræver flere regeringsleder Carrie Lams afgang.

De folkelige protester i Hongkong ser ikke ud til at stoppe foreløbigt. Søndag er hundredtusindvis af borgere igen på gaden i bystaten, og måske kræver det, at regeringens leder Carrie Lam træder af for at stille demonstranterne tilfreds.