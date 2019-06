Netanyahus kone dømt for misbrug af offentlige midler

Den israelske premierminister Benjamin Netanyahus kone er blevet kendt skyldig i anklager om misbrug af offentlige midler til et stort antal måltider købt i restauranter og bragt til hendes residens.

I henhold til det originale anklageskrift skulle Sara Netanyahu sammen med en offentligt ansat have brugt op mod 700.000 kroner fra staten til de mange måltider, som blev købt ude, selv om familien har egen kok.

Domstolens afgørelse kommer i forbindelse med et forlig, hvor Sara Netanyahu har erklæret sig skyldig i nogle af sagens anklagepunkter. Men hun undgår fængsel.

Hun er fundet skyldig i at have udnyttet fejl begået af en anden person, og hun er blevet idømt en bøde og skal betale en erstatning.

»Der er indgået et værdigt forlig af de to sider, og det afspejler på en passende måde både det, der er sket, og det kriminelle niveau ved det«, siger dommeren i sagen, Avital Chen.

Hun skal i alt betale lidt over 100.000 kroner i bøde og erstatning.

Den 60-årige ægtefælle til premierministeren har været meget synlig ved Netanyahus side i alle de år, hvor han har været regeringsleder.

Hun blev i første omgang anklaget i juni sidste år for bedrageri og for tillidsbrud i forbindelse med køb af catering for store beløb, til trods for at den israelske regeringschef har privilegier med egen kok i sin embedsbolig.

Beskyldes for at være krævende og arrogant

Sara Netanyahu har skabt mange overskrifter. Talsmænd for familien har måttet kommentere og afvise beskyldninger om, at hun er krævende og arrogant.

For tre år siden fandt en arbejdsretten premierministerens kone skyldig i at have forulempet og krænket ansatte tjenestefolk.

Premierministeren selv er også sigtet på flere punkter for korruption. Sigtelserne omhandler bestikkelse, svindel og tillidsbrud.

Men de skal igennem en høringsproces, hvor Netanyahu kan forsøge at overbevise rigsadvokaten om at droppe sagen. Høringsprocessen indledes i oktober - to uger efter et israelsk parlamentsvalg den 17. september.

Valget er udskrevet efter et valg i april, hvor Netanyahu erklærede sig som vinder, men hvor han var ude af stand til at danne en regering.

Den 69-årige premierminister er blandt andet mistænkt for at have modtaget gaver fra velhavende forretningsfolk til godt 1,7 millioner kroner. Det drejer sig ifølge anklagemyndigheden om cigarer, champagne og juveler.

I december anbefalede politiet, at der indledes en sag mod ham for bestikkelse og svindel.

