Demonstrationerne i Hongkong har hævet sig fra et lokalt politisk anliggende til at være den hidtil største udfordring af den kinesiske præsident og hans måde at styre på.

Hongkongs mest kendte demokratiforkæmper, Joshua Wong, blev mandag formiddag løsladt, mens han var ved at afsone en to måneder lang fængselsdom. Hans løsladelse var angiveligt endnu et forsøg fra Hongkong-regeringens side på at dæmpe den folkelige vrede, som har rejst sig mod bystatens politiske leder, Carrie Lam.