»Hvordan skal han så håndtere 27 EU-lande?« Boris Johnson blev væk fra tv-debat

De er med i opløbet om premierminister-posten

* Boris Johnson - tidligere udenrigsminister og tidligere borgmester i London. Forhåndsfavorit. En ledende skikkelse i ’Leave’-kampagnen for at få briterne ud af EU. Fastholder, at briterne skal ud af EU 31. oktober - med eller uden en aftale.

* Michael Gove - miljøminister. På ’Leave’-fløjen. Nummer to på listen over bookmakernes favorit efter Boris Johnson. Har antydet, at han er parat til at udskyde datoen for brexit endnu en gang i stedet for at forlade EU uden en aftale den 31. oktober.

* Jeremy Hunt - overtog posten som udenrigsminister efter Boris Johnson i juli. Stemte i 2016 for at blive i EU, men siger, at han vil sikre en bedre brexitaftale end Mays. Vil ikke tage et ’no-deal’ scenarie af bordet.

* Dominic Raab - tidligere brexitminister. Gik af i protest mod Mays brexitaftale. På ’Leave’-fløjen. Mener, at briterne skal være klar til at forlade EU uden en aftale, hvis man ikke får forhandlet en bedre aftale på plads.

* Sajid Javid - indenrigsminister. Stemte for at blive i EU, men lover nu at sikre en bedre brexitaftale end Mays. Foretrækker at forlade EU med en aftale, men har sagt, at han også kan acceptere et brexit uden en aftale.

* Rory Stewart – udviklingsminister. Stemte for at blive i EU, men er nu på brexitfløjen. Afviser at forlade EU uden en aftale.

