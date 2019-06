Egyptens dømte ekspræsident Mursi er død - kollapsede under retsmøde Ekspræsident Mohamed Mursi besvimer under et retsmøde og dør efterfølgende ifølge egyptisk tv.

Egyptens tidligere præsident Mohamed Mursi er død, efter at han kollapsede under et retsmøde. Det oplyser det statslige tv.

Mursi, der blev afsat ved et kup i 2013, besvimede og faldt om midt under retsmødet mandag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mursi var allerede idømt 20 års fængsel for såvel drab på demonstranter som spionage. Mandagens retsmøde relaterede sig til en anden sag om spionage til fordel for den palæstinensiske Hamas-bevægelse.

Det Muslimske Broderskab Mohamed Mursi var en førende figur inden for det islamistiske Muslimske Broderskab. Her er et overblik over Det Muslimske Broderskab. * Det Muslimske Broderskab er verdens ældste og største islamistiske politiske gruppe. * Broderskabet er islamistisk og transnationalt, og det udgør den største oppositionsbevægelse i en række arabiske stater. * Bevægelsen blev stiftet i Egypten i 1928 af skolelæreren Hassan al-Banna. * Det Muslimske Broderskab har officielt været forbudt i Egypten siden 1954. * I praksis har det dog været delvist tolereret af myndighederne. * I juni 2012 afholdt Egypten præsidentvalg, og Det Muslimske Broderskabs kandidat, Mohamed Mursi, vandt. * Mursi blev valgt ved et demokratisk valg, efter at store demonstrationer i 2011 havde tvunget landets mangeårige leder Hosni Mubarak fra posten. * Mursi blev afsat af militæret 3. juli 2013 efter en stigende utilfredshed med hans og broderskabets styre. * Før og efter afsættelsen af Mursi slog militæret til mod broderskabets medlemmer med rå magt, blandt andet under sit-in demonstrationer. * Hundredvis blev dræbt, og tusindvis blev fængslet. Nogle af dem blev dømt til døden. * Broderskabet blev erklæret som en terrororganisation. * Mohamed Mursi blev idømt 20 års fængsel for medskyld i demonstranters død i 2012. 12 andre medlemmer af broderskabet blev idømt fængsel i op til 20 år. Kilder: Det Muslimske Broderskab, BBC og Ritzau. Vis mere

Han var en førende figur inden for det islamistiske Muslimske Broderskab.

Militæret under ledelse af nuværende præsident Abdel Fatah al-Sisi afsatte Mursi, efter at der havde været masseprotester mod hans styre.

Helmede ikke

Mursi var i 2012 blevet valgt til præsident ved et demokratisk valg, der blev holdt, efter at store demonstrationer i 2011 havde tvunget landets mangeårige leder Hosni Mubarak fra posten. Det var det første demokratiske valg i Egyptens moderne historie.

Den store anstødssten var den forfatning, som Mursi og hans islamistiske flertal i parlamentet fik vedtaget. Den var baseret på religiøs lov til stor fortørnelse for sekulære egyptere og hæren.

Under masseprotester i juni og starten af juli 2013 stillede hæren ham over for et ultimatum og krævede, at han afgav en del af sine magtbeføjelser. Men Mursi helmede ikke.

3. juli stormede hæren en islamistisk teltlejr i Kairo, hvor Mursis støtter havde forskanset sig.

Mursi selv blev anholdt, og rundt om i landet startede en jagt på lederne i Det Muslimske Broderskab.

En lang række anklager har været rettet mod Mursi for samfundsomstyrtelse, og dødsstraf har gentagne gange væren nævnt som en strafmulighed.

ritzau