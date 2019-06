Nu er der kun fire rivaler tilbage: Boris Johnson cruiser videre mod 10 Downing Street

Ny stor sejr til Boris Johnson i afstemning om at blive ny konservative formand og premierminister for Storbritannien.

Den tidligere udenrigsminister Boris Johnson bekræftede tirsdag aften, at han er storfavorit til at blive ny formand for det konservative regeringsparti og dermed Storbritanniens næste premierminister.

126 af 313 konservative medlemmer af Underhuset stemte tirsdag på Boris Johnson som den foretrukne formand. Også i første afstemningsrunde i forrige uge modtog Boris Johnson klart flest stemmer.

Afstemning Ny formand Her resultatet fra anden afstemningsrunde i kampen om at blive ny formand for de konservative. Stemmerne blev afgivet af 313 konservative medlemmer af Underhuset. Resultatet af første afstemningsrunde i parentes. Boris Johnson: 126 (114) Jeremy Hunt: 46 (43) Michael Gove: 41 (37) Rory Stewart: 37 (19) Sajid Javid: 33 (23) Dominic Raab: 30 (27) ELIMINERET



Taberen blev tidligere Brexitminister Dominic Raab, der kun fik 30 stemmer, og dermed er elimineret fra formandskampen. Der er nu kun 5 kandidater tilbage. Udenrigsminister Jeremy Hunt klarede sig næstbedst med 46 stemmer, efterfulgt af miljøminister Michael Gove (41), international udviklingsminister Rory Stewart (37) og indenrigsminister Sajid Javid (33).

Der dukker næsten altid en overraskelse op i konservative formandskampe. Denne gang er det 46-årige Rory Stewart, der var relativt ukendt for få uger uger siden i den brede offentlighed. Han har haft held med en klassisk konservativ midterkurs, gode formidlingsevner og dygtig brug af sociale medier, og bliver nu set som en reel trussel mod de mere etablerede kandidater, hvilket kan aflæses i det stigende antal angreb mod ham.

I den Boris Johnson-venlige The Telegraph stilles der på forsiden tirsdag spørgsmålstegn ved Rory Stewarts fortid. Det bliver antydet, at den tidligere diplomat og akademiker har arbejdet som spion for efterretningstjenesten MI6. I The Times advarer modkandiaten Michael Gove sine partifæller mod at stemme på en remainer. Rory Stewart vil som de øvrige kandidater gennemføre Brexit, men han er den eneste, der ikke har påstået at kunne forhandle sig frem til en bedre skilsmisseaftale med EU, end Theresa May formåede.

Processen med at eliminere kandidater fortsætter onsdag og de følgende dage, indtil der kun er 2 kandidater tilbage, hvorefter det bliver op til de konservative partimedlemmer at vælge deres nye formand og dermed med næste premierminister for Storbritannien. De omtrent 160.000 partimedlemmerne begynder afstemningen på lørdag 22. juni, hvorefter der går cirka 4 uger inden resultatet ligger klar.

Intern konkurrence om den hårdeste Brexitlinje

Blandt de fleste formandskandidater har der været en slags intern konkurrence om at anlægge den hårdeste Brexitlinje. Boris Johnson har sagt, at han ikke ønsker at udskyde Brexit igen, og at han er villig til at lade Storbritannien forlade EU ved den nuværende deadline 31. oktober uden en skilsmisseaftale.

Et exit uden en aftale om udtrædelse på ordnede vilkår kan blive ekstremt dyrt for Storbritannien ifølge uafhængige økonomer og den engelske nationalbank. Hertil kommer, at interne dokumenter ifølge Financial Times viser, at Storbritannien slet ikke er klar til et brud uden aftale, blandt andet vil det tage 6-8 måneder at opbygge de nødvendige medicinlagre.

Et stort flertal af de konservative partimedlemmer vil imidlertid acceptere store ofre sålænge Brexit bliver til noget.

En ny meningsmåling fra YouGov blandt konservative medlemmer viser, at 63 procent vil være klar til at acceptere, at Skotland forlader Det Forenede Kongerige som pris for at få Brexit igennem. 61 procent vil være villig til at acceptere »betydelig skade« på den britiske økonomi, og 54 procent ville hellere have, at det konservative parti bliver ødelagt, end at Brexit ikke bliver til noget.