Kun én konservativ formandskandidat afviste no-deal brexit

De fem kandidater til posten som formand for Det Konservative Parti efter Theresa May, og dermed ny britisk premierminister, afviste blankt nyvalg inden brexit. Det skete i tv-debat tirsdag aften.

Alle var de også enige om, at Storbritannien skal forlade EU. Men hvordan det skal sikres, blev kandidaterne aldrig særlig konkrete om.

Dog var udviklingsminister Rory Stewart klar i mælet på spørgsmålet om at forlade unionen uden en aftale.

Han garanterede, at med ham som formand for de britiske konservative, ville Storbritannien aldrig forlade EU uden en brexit-aftale.

Det var unødvendigt og ville være skadeligt for Storbritannien, lød det fra Rory Stewart, der regnes for at være den mest EU-venlige af kandidaterne.

TV-debat efter anden afstemning om Mays efterfølger

Stewart stod imidlertid alene med det synspunkt.

Fødevareminister Michael Gove og udenrigsminister Jeremy Hunt var tættest på Stewart, men anså et brexit uden en aftale med EU som en mulighed, men dog en sidste udvej.

De to sidstnævnte sagde ligeledes, at de var indstillet på at udskyde brexit i kort tid, hvis det var nødvendigt for at sikre en aftale om briternes udtræden af unionen.

De fem mænd var sat i stævne på tv-kanalen BBC efter dagens anden afstemning om, hvem der skal være den næste formand for Det Konservative Parti.

Det er de konservative medlemmer i Underhuset, der stemmer om, hvilken kandidat de helst ser stå i spidsen for partiet.

Her blev den helt store vinder Boris Johnson med 126 ud af 313 stemmer med noget af en margen til nummer to.

Jeremy Hunt fik næstflest stemmer med 46. Afstemningen cementerede dermed endnu en gang den tidligere udenrigsminister Boris Johnson som favorit til at blive partiets næste formand.

Johnson var en markant figur for tilhængerne af en brexit op til afstemningen i 2016, og han gjorde det igen klart, at han anså den nuværende brexit-dato 31. oktober 2019 som ultimativ.

Aftale eller ej, så vil Storbritannien senest forlade unionen 31. oktober, gjorde den tidligere London-borgmester klart - hvis ikke de konservative snart leverede brexit, ville partiet betale 'en høj pris', lød det videre.

Det bliver medlemmerne af Det Konservative Parti, der ved en urafstemning i juli skal vælge mellem de to bedst placerede kandidater.

