Fire personer skal retsforfølges for nedskydning af MH17

Myndighederne vil retsforfølge fire personer, der er mistænkt for at være indblandet i nedskydningen af et malaysisk passagerfly over Ukraine i 2014.

Det meddeler lederne af den fælles havarikommission, der har forsøgt at finde ud af, hvad der skete, da en Boeing-maskine blev ramt af et militært missil for fem år siden under en flyvning fra Amsterdam til Kuala Lumpur.

De fire kan alle være i Rusland eller Østukraine - og kan dermed være uden for domstolens rækkevidde, når sagen begynder i en hollandsk retssal i marts næste år.

De drabsmistænkte er russerne Igor Girkin - også kendt under navnet Strelkov, Sergej Dubinskij, Oleg Pulatov og ukraineren Leonid Karchenko.

Ifølge chefanklageren har efterforskerne forgæves forsøgt at få russisk bistand til pågribelse af de formodede gerningsmænd.

Smadret af missil

De ukrainske flyveledere mistede kontakten med det store rutefly klokken 16.20 lokal tid, hvor maskinen var cirka 40-50 kilometer fra russisk luftrum.

SAGEN KORT Malaysia Airlines Boeing 777-200ER med kaldenummeret MH17 styrtede ned over Ukraine den 17. juli 2014 under en flyvning fra Amsterdam til Kuala Lumpur. De 298 ombordværende mistede livet. Holland står i spidsen for undersøgelserne af, hvad der førte til styrtet i Donesk-regionen, fordi de ukrainske myndigheder bad den hollandske havarikommission stå for opklaringsarbejdet. I 2015 konkluderede havarikommissionen, at flyet var blevet ramt af et russiskbygget Buk-missil. I 2018 nåede efterforskerne frem til, at missilet tilhørte den 53. antiluftskytsbrigade, en russisk enhed, der er hjemmehørende i Kursk. Rusland har nægtet, at nogle af dets missiler var endt hos russisksindede militser i Østukraine. Vis mere

Kort efter regnede flydele ned over området nær landsbyen Grabove, der ligger i det østlige Ukraine. Dele af flyskroget, inventar, passagerbagage - og lig. I alt 298 lig.

Resterne af det, der var et fyldt rutefly med forventningsfulde rejsende, faldt ned over et 2-4 kilometer bredt område.

Det var passagerer og besætningsmedlemmer fra en flyvning, der var begyndt i Amsterdams Schiphollufthavn og skulle lande i Kuala Lumpur i Malaysia.

193 hollændere, 43 malaysiere, 27 australiere samt medrejsende fra Indonesien, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Filippinerne, Canada og New Zealand døde ved angrebet.

International efterforskning

Hvad var der sket? Det spørgsmål blev undersøgt af et internationalt hold med eksperter fra de ramte lande, anført af den hollandske havarikommission. På tidspunktet for styrtet var det østlige Ukraine ramt af kampe mellem regeringshæren og russiskstøttede oprørere, der forsøgte at løsrive en del af området for at skabe en såkaldt folkerepublik.

Det burde ikke have betydning for den internationale flytrafik, der benyttede luftrummet i 11 kilometers højde. Men havarieksperterne fandt hurtigt spor efter en udefrakommende eksplosion i vragresterne.

Russisk missil

I september 2016 meddelte de i en foreløbig havarirapport, at styrtet skyldtes detonationen af et russiskbygget antiluftskytsmissil på flyets venstre side. Det dræbte mandskabet i cockpittet på stedet og fik forenden af maskinen til at brække af. Kort efter knækkede vingerne af. Så blev halen revet af. Et minut eller halvandet senere ramte vragdelene jorden.

Missilet var i sin tid leveret til den 53. antiluftskytsbrigade, der har base i Kursk i Rusland knap 100 kilometer fra grænsen til Ukraine. Knap 50 køretøjer fra brigaden - blandt dem en BUK-missilaffyringsrampe - var kort før nedskydningen kørt i retning af Ukraine, viste efterforskningen. Tilsyneladende var det netop den dag kørt ind i Ukraine, benyttet til en affyring og straks hentet tilbage til Rusland igen. Moskva har efterfølgende fastholdt, at der ganske rigtigt var et BUK-system i området, men at det var i hænderne på ukrainerne.

Afslørende radiosamtaler

Der var fundet dele af missilet sammen med flydele på nedstyrtningsstedet. Og opsnappet radiokommunikation underbyggede opfattelsen af, at det var russiskstøttede oprørere, der sammen med repræsentanter for russiske styrker bar ansvaret for nedskydningen.