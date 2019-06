Kamphaner. Valgkamp tirsdag på BBC mellem fem mænd, der vil ud af EU. Fra venstre er det Boris Johnson, Jeremy Hunt - efter ugens afstemninger er kun de to tilbage i kapløbet. Videre mod venstre Michael Gove, Sajid Javid and Rory Stewart. Hvis det bliver Boris Johnson, som i øjeblikket lader til at være favorit til at vinde slaget om at blive landets næste premierminister, frygter den franske økonom Gabriel Zucman, at Storbritannien bliver et nyt skattely for verdens allerrigeste personer og firmaer.