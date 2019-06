Mindst 11 lande har hentet børn ud af lejre i Syrien. Norge hentede fem forældreløse børn ud 3. juni. Her er historien om, hvordan det lykkedes.

FOR ABONNENTER

»Vi var bekymrede for børnenes sikkerhed hele vejen. Det var så lidt, der skulle til, for at vi måtte afbryde hele aktionen«.