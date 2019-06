Kold cyberkrig: USA er brudt ind i Ruslands energiforsyning

FOR ABONNENTER

Vi lever pludselig i en verden, hvor der ikke synes grænser for, hvad nationer vil angribe: Konflikter mellem lande er ikke længere begrænset til landjorden, havet eller luftrummet, efterhånden som cyberspace har udviklet sig til en ny potentiel slagmark«, lød det for et par år siden i et opråb fra topchefen for den amerikanske techgigant Microsoft, Brad Smith.