Danmark er inviteret til mere samarbejde med eurolande

Døren står åben for dansk deltagelse i et nyt eurozonebudget. Men det er præmaturt at tage stilling til, om Danmark skal være med.

Det siger fungerende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, før et eurotopmøde fredag formiddag i Bruxelles.

»Først og fremmest er jeg glad for, at der er enighed om, at vi kan være med, selv om vi ikke har euroen, siger Løkke på vej ind til mødet«.

Før mødet konstaterer eurogruppens formand, Mario Centeno, at der er bred enighed om budgettets hovedtræk. Den enighed opstod under forhandlinger mellem EU's finansministre natten mellem torsdag og fredag i sidste uge.

Frankrig har presset på for at få et eurobudget. Men den version, som franskmændene lagde frem, er voldsomt udvandet.

Budgettet, der nu er i støbeskeen, skal bruges til investeringer og reformer, mens der ikke er flertal for, at pengene skal bruges til stabilisering og bolværk mod økonomiske chok, som Frankrig havde ønsket.

Skal blive enige om størrelse

Finansieringen bag budgettet er endnu ikke klar. Spørgsmålet er, om budgettet alene skal være en delmængde af EU's flerårige budgetramme (FFR), eller om der skal tilføjes andre midler - muligvis via mellemstatslige aftaler.

»Vi skal blive enige om størrelsen og allokeringen. Der er stadig nogle dele af instrumentet, der skal udmøntes«, siger Centeno.

På topmødet er det meningen, at stats- og regeringscheferne fra alle EU-lande - minus Storbritannien - skal give politiske input til, hvordan budgettet skal færdigudvikles.

Det ligger fast, at Danmark, som ikke er i eurozonen, men som er knyttet til euroen i et valutasamarbejde, kan være med.

En smule uklart

Men i den givne situation, hvor Lars Løkke Rasmussen (V) leder et forretningsministerium, mens Mette Frederiksen (S) er i gang med at danne regering, kan den fungerende statsminister ikke tage stilling.

»Det er fuldstændig præmaturt at tage stilling til, om Danmark skal være med. Specielt i den parlamentariske situation, som vi står i her«, siger Lars Løkke.

Han peger på, at det er vigtigt, at Danmark altid kæmper for at have muligheden. Han er grundlæggende lidt 'kritisk over denne tanke om et eurozonebudget som sådan en overbygning' til de eksisterende budgetter.

»Det er vigtigt for mig at understrege, at et eurozonebudget skal selvfølgelig finansieres af dem, der er med. For det står en lille smule uklart. Det bør være sådan, at dem, der deltager, er dem, som betaler«, siger han.

Eurozonebudget er et populært navn. Der har været modstand mod det blandt EU-landene. Formelt hedder det et budgetinstrument for konvergens og konkurrenceevne. Det navn dækker også formålet med budgettet.

ritzau