Ruslands Kommunister kræver forbud mod Tjernobyl-serie

FOR ABONNENTER

Hvis det stod til Ruslands kommunistiske hardlinere, blokerede russisk tv for adgangen til den populære HBO-serie omTjernobyl. Serien er ganske enkelt et ideologisk propagandaredskab, lyder det fra partiet Ruslands Kommunister, der er et selvproklameret ’antirevisionistisk’ alternativ til de lidt mere nedtonede kommunister i Ruslands Kommunistiske Parti.