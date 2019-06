Medie: Politiet tilkaldt til husspektakel på Boris Johnsons adresse En nabo måtte tilkalde politiet natten til fredag, da der var uro på Boris Johnsons adresse.

Politiet i London var natten til fredag til stede på Storbritanniens tidligere udenrigsminister og favorit til at blive de konservatives nye leder Boris Johnsons adresse.

Det skriver flere britiske medier, herunder The Guardian, der har talt med en unavngiven nabo til Boris Johnson.

Ifølge naboen lød der skrig fra en kvinde i huset efterfulgt af spektakel.

Naboen fortæller, at det lød, som om tallerkener blev knust, og vedkommende kunne høre en kvinde - som menes at være Boris Johnsons kæreste Carrie Symonds - råbe 'skrid' og 'skrid ud af min lejlighed', hvortil der blev sagt 'nej' muligvis af Johnson.

Naboen havde forsøgt at banke på Carrie Symonds og Boris Johnsons dør i håbet om, at nogen ville svare, at de var okay.

Da naboen ifølge det britiske medie havde banket på døren tre gange uden held, kontaktede vedkommende politiet og anmeldte husspektakler.

Politiet bekræfter over for The Guardian, at de modtog en anmeldelse på adressen klokken 00.24.

»Politiet var på adressen og talte med beboerne, der havde det godt og var i sikkerhed. Der var ingen lovovertrædelserne, og politiet så ingen grund til yderligere indblanding, lyder det fra politiet til det britiske medie.

The Guardian har forsøgt at få en kommentar fra Boris Johnsons medarbejderstab i sagen, men de er ikke vendt tilbage.

Boris Johnson er favorit til at blive afløser for Theresa May som premierminister og leder af det konservative parti.

Han og udenrigsminister Jeremy Hunt står tilbage i opløbet. Det stod klart efter torsdagens sidste afstemning i den konservative parlamentsgruppe.

Alle 160.000 medlemmer af det konservative parti skal nu stemme om deres foretrukne kandidat. Vinderen præsenteres tidligst 22. juli.

ritzau