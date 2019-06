Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet Politiken Morgen.

Tak for din tilmelding!

Håndværkere fanget under murbrokker - 18 meldes nu dræbt i badeby Redningsarbejdere kæmper med at finde overlevende, som frygtes fanget under murbrokkerne i Cambodja.

18 personer blev dræbt, da en bygning, der var under opførelse, tidligt lørdag kollapsede i den cambodjanske badeby Sihanoukville. Desuden blev mindst 24 mennesker såret. Sådan lyder meldingen ifølge Reuters søndag, hvor redningsarbejdere kæmper med at finde savnede arbejdere, som frygtes fanget under murbrokkerne. Den syv etager høje bygning, der ejes af et kinesisk selskab, kollapsede, mens håndværkere arbejdede indenfor. I en udtalelse søndag fra den lokal provins Preah Sihanouk lyder det, at 40 procent af murbrokkerne fra stedet er blevet fjernet. Det står ikke klart, hvor mange personer, der fortsat er savnet. Politiet har tilbageholdt fire personer - herunder tre bygningsinspektører - for at stille spørgsmål relateret til hændelsen. Sihanoukville var en stille fiskerlandsby, indtil unge backpackere fra Vesten og siden hen rige russere fik øjnene op for stedet. De senere år har kinesere investeret massivt i byen, og der er blandt andet blevet bygget mange kasinoer. Yderligere 50 kasinoer og adskillige hoteller er i øjeblikket under opførelse i Sihanoukville. Ifølge officielle tal investerede den kinesiske regering og private virksomheder mellem 2016 og 2018 mere end en milliard dollar i Preah Sihanouk-provinsen. Cambodja er et af Sydøstasiens fattigste lande. ritzau