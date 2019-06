Ny kattepine for danske myndigheder: Evakueret dreng får ret til liv med sin mor - men vil vi have hende her?

Danmark henter første dansker i fangelejr for IS-familier i Syrien. Moderen gav tilladelse til, at hendes sårede søn rejste uden hende. Men hjemme i Danmark får han ret til at være sammen med sin mor, der stadig er tilbageholdt.